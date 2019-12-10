حماقي يستعد لطرح كليب «راسمك في خيالي» بفكر جديد

يستعد النجم محمد حماقي، لإزاحة الستار عن كليب أغنية "راسمك في خيالي" التي غناها في ألبومه الأخير "كل يوم من ده"، حيث يشهد الكليب أول تعاون بين مصطفى عامر، كمخرج كليبات وحماقي.

كليب "راسمك في خيالي"، تم تصويره في مصر، بفكرة جديدة كليًا عن ما قدمه النجم محمد حماقي خلال أعماله الماضية حيث تعاون في الكليب مع مخرج مصري كان يقيم في أمريكا.

جدير بالذكر أن أغنية "راسمك في خيالي"هي إحدي أغنيات البوم "حماقي" الأخير "كل يوم من ده"، والذي تم طرحه رسميًا بالأسواق في شهر يناير الماضي، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد النادي وتوزيع موسيقي ومكساج تميم.

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