ماجد المهندس ورابح صقر يطرحان ديو "عطايا الله"

طرحت شركة "روتانا" ديو جديد يجمع الفنانين "رابح صقر وماجد المهندس" يحمل عنوان "عطايا الله"، وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع الفيدوهات الشهير "youtube". "عطايا الله" غناء رابح صقر وماجد المهندس وكلمات وألحان رابح صقر وتوزيع موسيقي مدحت خميس. قد يهمك ايضاً: ماجد المهندس يُواجه هجومًا قاسيًا من سعدون جابر اغنية "كل السماء" لماجد المهندس تحقق 200 ألف مشاهدة على يوتيوب

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