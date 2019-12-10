سميحة أيوب ضيفة «ابن مصر» على شاشة المحور الثلاثاء

يستضيف الإعلامي مصطفى المنشاوي، الفنانة القديرة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي، غدا الثلاثاء في برنامج "ابن مصر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على شاشة المحور.

وقال المنشاوي إن سميحة أيوب ليست مجرد أيقونة من جيل الرواد لكنها أسطورة مصرية، حيث تناول الحوار معها قصة النجاح التي بدأت بالدخول إلي عالم الفن مصادفة إلى أن أصبحت سفيرة الفن الراقي الأصيل، وتحدثت عن رأيها في المشهد الفني الآن وأصدقاء عمرها وكواليس زيارة الشيخ الشعراوي لمسرحية "دماء علي أستار الكعبة"، علماً بأن اللقاء سوف يذاع على جزئين.

‏‎يذكر أن برنامج "ابن مصر" أسبوعي مسجل، ينتمي إلى فئة البرامج الحوارية، ويسلط الضوء على الرموز المضيئة من أبناء المجتمع المصري باعتبارهم القدوة المرجوة.

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