المطرب اللبناني عاصي الحلاني يحيي حفل «ليلة رأس السنة» بالقاهرة

يقوم الفنان اللبناني عاصي الحلاني، بإحياء حفل غنائي في مصر، ليلة "رأس السنة "الجديدة.

وجاء في بيان صحفي ، أن الفنان عاصي الحلاني سيستقبل السنة الجديدة بإحياء حفل غنائي في أحد

فنادق القاهرة.

وأعرب عاصي الحلاني ، عن سعادته لإحياء الحفل بين أصدقائه وجمهور مصر الرائع، لاستقبال السنة الجديدة، مبديا تفائله بأنها ستحمل معها كل خير للأمة العربية .

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