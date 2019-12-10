المطرب اللبناني عاصي الحلاني يحيي حفل «ليلة رأس السنة» بالقاهرة

يقوم الفنان اللبناني عاصي الحلاني، بإحياء حفل غنائي في مصر، ليلة "رأس السنة "الجديدة.
وجاء في بيان صحفي ، أن الفنان عاصي الحلاني سيستقبل السنة الجديدة بإحياء حفل غنائي في أحد
فنادق القاهرة.
وأعرب عاصي الحلاني ، عن سعادته لإحياء الحفل بين أصدقائه وجمهور مصر الرائع، لاستقبال السنة الجديدة، مبديا تفائله بأنها ستحمل معها كل خير للأمة العربية .
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