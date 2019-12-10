"سيبونا فى حالنا" لـ"حكيم" تقترب من 4 ملايين مشاهدة على "يوتيوب"

القاهرة – لايف ستايل حقق المطرب الشعبي "حكيم" نجاحًا كبيرًا بفيديو كليب أغنية "سيبونا في حالنا"، والذي طرحه مؤخرًا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب". وتعتبر أغنية "سيبونا في حالنا" إحدى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد "الراحل الصح"، والمقرر طرحه كاملاً بالأسواق يوم 17 ديسمبر المقبل. واقتربت الأغنية من كسر حاجز الـ4 ملايين مشاهدة، وذلك منذ طرحها يوم 16 نوفمبر الماضي، وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا، للمنتج الفني فايز عزيز، ومدير التصوير رامي عادل، والفيديو كليب من إخراج مازن نيازي. Advertisements قد يهمك ايضاً: حكيم يطرح ألبومه الجديد الراجل الصح 17 ديسمبر حكيم يقترب من النصف مليون مشاهدة بـ ليلة بمبى

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