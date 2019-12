فستان الأميرة ديانا الشهير يفشل بتحقيق سعره في المزاد

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: فشل مزاد علني ببيع فستان الأميرة الراحلة ديانا المخملي باللون الأزرق الداكن الذي ارتدته عندما رقصت مع الممثل جون ترافولتا على أغنية "You Should be Dancing" من فيلمه "Saturday Night Fever" خلال حفل عشاء أُقيمَ في البيت الأبيض عام 1985، بينما بيع لها ثوبين بأعلى من التقديرات لسعريهما في دار مزادات كيري تيلور في لندن ضمن عرض بعنوان ”شغف الموضة“.

ويعتبَر هذا الفستان الشهير من تصميم فيكتور ادلستاين من أشهر فساتين الأميرة التي توفيت عام 1997 بحادث سير غامض في العاصمة الفرنسية باريس. وتراوحت تقديرات سعره بين 250 و300 ألف جنيه استرليني أي ما يعادله بالدولار(320750 و385000 دولار)، لكنه أخفق في تحقيق هذا السعر حتى أنه لم يحصِّل السعر الذي بيع فيه سابقاً بحسب صحيفة mailonline.

ونقلت الصحف عن كيري تيلور صاحبة المزاد أن "هذا الفستان كان محط للأنظار لأنه فستان ديانا الذي لا يُنسى في أميركا“. وكشفت أن الفستان اشتراه في عام 2013 ”رجل رومانسي كان يريد إسعاد زوجته مقابل 200 ألف جنيه استرليني. لكنه ظل حبيس الخزانة مذاك الحين وهما الآن كزوجين يريدان إعادته للأضواء“.

من جهته جون ترافولتا، قال في مقابلة لموقع Yahoo entertainment في الأسبوع الماضي أنه كان متوتراً وهو يراقص الأميرة البريطانية التي لم يعلم بأنه يفترض أن يراقصها قبل وصولها“. وأضاف: "فكرت حينها أنه علي العودة لأيام الدراسة لتعلم الرقص في الحفلات لأظهر إمكانياتي بقيادتها في الرقص“.