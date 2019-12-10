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ملكة الـ R&B "بيونسيه" تتصدر غلاف مجلة Elle لشهر يناير 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر المغنية العالمية "بيونسيه" غلاف مجلة Elle، لعددها الصادر لشهر يناير عام 2020، بعد أن كشف عن بعض التفاصيل عن حياتها الشخصية والعملية وتجاهلها لحصد الجوائز بعد منافستها الأخيرة مع المغنية العالمية أديل عام 2017.

وتحدثت ملكة الـR&B فى لقائها مع المجلة الشهيرة، عن علاقتها مع زوجها المغنى العالمى جى زى، وأطفالها وروتين يومها الذى يبدأ مع أطفالها وينتهى فى شركتها الخاصة لإدارة أعمالها والبحث عن ذاتها بشكل أعمق.

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وردت النجمة العالمية الحائزة على 24 جائزة جرامى، على سؤالها عن عدم استحواذها على جوائز الفترة الأخيرة، بأن مشاركتها فى المسابقات واقتناصها للجوائز أصبح ليس له قيمة ذات معنى قوى لها، وأنها تسعى بشكل أقوى الفترة الحالية للتقرب من عائلتها وبحثها عن ذاتها مع زوجها فى مجال العمل، وأنها اكتفت من حصد الجوائز طوال مشوارها الممتد منذ 18عامًا.

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وترشحت بيونسيه لحصد خمس جوائز أيمى هذا العام، وخسرت عن كل فئة، وسرعان ما انتشرت شائعات من وسائل الإعلام بأن العنصرية هى السبب وراء خسارتها لتلك الجوائز الاخيرة التى ذهبت للمغنين بيض اللون.

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