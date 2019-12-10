شكرا لقرائتكم خبر عن اسمع أغنية حبيبى يا نور العين لعمرو دياب بطريقة الراحل شعبان عبد الرحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام قليلة من وفاته، انتشرت العديد من الفيديوهات للفنان الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم، سواء مع أصدقائه المقربين فى بداية مسيرته الفنية، أو فيديوهات نادرة خلال لقاءات تليفزيونية، أخر هذة الفيديوهات وهو يغنى واحدة من أهم أغانى عمرو دياب خلال مسيرته الفنية.

ويظهر شعبان عبد الرحيم، وبجواره الإعلامى ممدوح موسى، وأيضا كاتب كلمات أغانيه إسلام خليل، حيث غنى شعبان عبد الرحيم أغنية "حبيبى يا نور العين"، ولكن على طريقة شعبان عبد الرحيم، حيث قام بتغير لحن الأغنية، ليتماشى مع الطريقة التى اشتهر شعبان عبد الرحيم بالغناء بها.

وكان المتحدث الرسمى باسم نقابة المهن الموسيقية قد أعلن وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم، صباح الثلاثاء 3 ديسمبر، بعد عودته من المملكة العربية السعودية، بأحد مستشفيات منطقة المعادى، حيث ظهر قبل أيام قليلة، وهو يجلس على كرسى متحرك، أثناء احيائه حفلا فنيا ضمن فعاليات موسم الرياض... شارك بالعزاء.