شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى وميرهان حسين من كواليس "ختم النمر"..صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان أحمد صلاح حسنى تصوير مشاهد مسلسله الجديد "ختم النمر" الذى يخوض به أولى بطولاته المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، وتجمعه المشاهد بالفنانة ميرهان حسين التى كشفت بدورها عن أول صورة من الكواليس، وذلك بعد الانتهاء من تصوير أول أسبوع فى أحداث العمل.



ميرهان حسين واحمد صلاح حسنى

ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى، وهو بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، تامر شلتوت، وعدد آخر من الفنانين مقرر اعلان اسمائهم فى الأيام المقبلة.

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وقدم أحمد صلاح حسنى آخر أعماله فى الدراما، مسلسل "حكايتى" مع النجمة ياسمين صبرى فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته وفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير وهنادى مهنى واسلام جمال وادوارد وجمال عبد الناصر ونهال عنبر وجميل برسوم وسارة نخلة وتامر شلتوت، وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج احمد سمير فرج.