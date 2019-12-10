شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..ميس حمدان تعلم ابنة شقيقتها مي و صديقاتها الرقص الشرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ميس حمدان، جمهورها بمقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وهى تعلم ابنة شقيقتها مى سليم وصديقاتها الرقص الشرقى. وكتبت ميس، قائلة:" لىً لىً بنت مي وصحباتها خواجات حبتين فطلبوا مني أوريهم كم حركة عربي وزي ما أنتوا شايفين يجننوا، مي سليم ارجوكي شوفي حتموتي من الضحك على بنتك ...ربنا يحميلكوا ولادكم كلكم ". يذكر أن آخرأعمال ميس حمدان مسلسل "نوف" الذى قدمته فى الأردن وتم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى وخاضت من خلال أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما الأردنية، كما صورت مؤخراً حلقة كضيفة شرف فى مسلسل "أيام العسل" مع المخرج أحمد نور.

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