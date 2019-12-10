شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العد التنازلى لتريلر Fast & Furious 9.. اعرف توقيت عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الممثل العالمي فان ديزل، عن الموعد الرسمى لعرض التريلر الأول للجزء الجديد من فيلم الاكشن والحركة Fast & Furious 9، والمقرر عرضه فى شاشات السينما العالمية فى مايو عام 2020.

وبدء ديزل العد التنازلى لعرض الملامح الأولى للجزء الجديد من سلسلة أفلامه الشهير، مؤكدًا عبر حسابه الشخصى على أن بداية الشهر المقبل هى الفترة الزمنية المحددة لعرض التريلر الرسمى، وقال: "سيتم الاعلان عن اليوم المحدد فى الثامن عشر من هذا الشهر، الجميع متحمس للنجاح الباهر ورؤية الفيلم الجديد".

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ويذكر أنه انضمت مغنية الراب الأمريكية كاردى بى إلى فريق "Fast & Furious 9" الذى تقوم بإنتاجه شركة Universal فى دور لم يكشف عنه بعد، وتعد هذه ثانى مشاركات كاردى بى السينمائية بعد فيلمها مع جنيفر لوبيز فى Hustlers.

كما يعود لتقى المغنى والممثل Don omar صاحب شخصية "سانتوس" داخل أحداث سلسلة Fast & Furious، إلى الجزء التاسع من العمل، وذلك بعد توقف مشاركته منذ الجزء الخامس الذى عرض عام 2011.

وحقق الجزء الأخير من سلسلة Fast & Furious حصيلة إيرادات وصلت إلى مليار و238 مليون دولار أمريكى حول العالم، ويشارك فى بطولة الفيلم فان ديزل، وسكوت أستوود، وشارليز ثيرون، وكورت راسل، ودوين جونسون، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، وجايسون ستاثام ومن تأليف كريس مورجأن وجارى سكوت طومسون، ومن إخراج F. Gary Gray.