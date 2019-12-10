شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل الأمريكى بيلى زين: أتمنى العودة لمصر بافتتاح المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الممثل والمخرج الأمريكي وليام جورج الشهير بـ "بيلي زين"، على مشاركة جمهوره بعض من صور رحلته الحالية مع أصدقائه، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، والتى اتضح منها أنها مدينة خاوية، حيث لم يظهر فى الصور سوى الأصدقاء.

وتبين من الصور التى نشرها النجم العالمى عبر حسابه، أنها رحلة ركزت على اللوحات الفنية والفن الحديث، الذى ظهر فى العديد من الصور.

وتلقى الممثل والمخرج الأمريكى وليام جورج الشهير بـ"بيلى زين" تكريمًا من مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 41 الأخيرة، ويعد زين واحدًا من أبرز الشخصيات الفاعلة فى صناعة السينما، واشتهر بتقديم شخصية الشرير "هوكلي" فى فيلم "تيتانيك".

وفى تصريح لـ "زين" عن زيارته لمصر، قال: أكد على أنه يتطلع لزيارة أهرامات الجيزة وتمكن من تحقيق ذلك، قائلا:" أتمنى أن استطيع العودة لمشاهدة افتتاح المتحف المصرى الكبير، 2020"، مؤكدا أنه "سيكون مذهلا وسأعود".