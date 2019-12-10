شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. أول صور من جلسات عمل مسلسل محمد رمضان "البرنس" مع محمد سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد القائمون على مسلسل "البرنس"، للنجم محمد رمضان جلسات عمل تجمع الأبطال، لوضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق التصوير، وشارك إدوارد، جمهوره بصور من جلسات العمل، عبر حسابه على تويتر، و ظهر في الصور النجم محمد رمضان و المخرج محمد سامى و الفنانة نجلاء بدر، وكتب إدوارد على الصور، قائلا:" ان شاء الله قريبا مسلسل البرنس رمضان٢٠٢٠ مع النجم محمد رمضان واخراج المبدع محمد سامي".

مسلسل "البرنس" إنتاج شركة سينرجى، وتأليف واخراج محمد سامى، ويشارك فى المسلسل كل من الفنانين أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، ريم سامى، عبد الرحمن أبوزهرة وأحمد داش ورحاب الجمل وبدرية طلبة وآخرين.

"البرنس" اسم نهائى للمسلسل، الذى يشهد ثانى تعاون بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة" ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قرر الثنائى تكرار التجربة من خلال "البرنس"، الذى يراهن عليه الثنائى بقوة .

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بوست إدوارد



محمد رمضان و ادوارد



محمد رمضان و نجلاء بدر و ادوارد