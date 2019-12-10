شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "عطل فنى" فى موسم الرياض يوم 8 يناير المقبل لمدة 5 ليالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد القائمون على مسرحية "عطل فني" للنجوم أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو يوم 8 يناير المقبل موعداً لعرض المسرحية فى موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، حيث تعرض لمدة 5 أيام.



مسرحية عطل فني

ويشارك في بطولة العمل، كل من شيكو، وهشام ماجد، وأكرم حسني، وأيتن عامر، ونشوي مصطفي، وإسماعيل فرغلي، واتاكا، ومن تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقي أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عدداً من الأفلام الكوميدية وأيضاً المسلسلات خلال السنوات الماضية.

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أبطال مسرحية عطل فني

هشام ماجد وشيكو انتهيا من تصوير آخر مشاهد مسلسلهما "اللعبة" الذى تم تأجيل عرضه من شهر رمضان المقبل وتقرر مؤخراً عرضه فى رضان 2020، ويشارك فى بطولته مى كساب، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، محمد سلام، ميرنا جميل، سامى مغاورى وتأليف فادى أبو السعود ومحمد صلاح خطاب وإخراج معتز التونى.



أبطال مسرحية عطل فني

يذكر أن موسم الرياض يشهد عرض أكثر من مسرحية مصرية، منها "3 أيام فى الساحل" لمحمد هنيدى، و"الملك لير" للفنان يحيى الفخرانى، و"حزلقوم" لـ أحمد مكى و"علاء الدين والعفريت" لـ أحمد عز.