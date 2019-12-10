خالد الصاوي يسخر من صورته في مرحلة الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

سخر الفنان خالد الصاوي من صورته في مرحلة الطفولة، ونشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق الصاوي على الصورة: "الخلّود وصدمة المدرسة".

ويشارك الفنان خالد الصاوي في بطولة فيلم "شريط 6"، كما يشاركه البطولة نانسي صلاح، خالد أنور، تارا عماد، ومن تأليف محمود حمدان وإنتاج "فيلم أوف إيجيبت"، وإخراج محمد سلامة.

يُذكر أن الفنان خالد الصاوي ينتظرعرض فيلمه الجديد "الفلوس"، بطولة تامر حسني وزينة ، ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.