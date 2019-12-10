بهذة الكلمات.. منى زكي تنعى المخرج سمير سيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة منى زكي، المخرج سمير سيف، الذي رحل عن عالمنا أمس الإثنين، إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز الـ72 عاما.

ونشرت الفنانة منى زكي صورة للراحل سمير سيف، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " في ناس عمرها ما هتتنسي، كتبت اسمها في قلوبنا، أستاذ سمير سيف من الناس دي. ربنا يرحمك يا أستاذ سمير ويخلي كل فيلم عملته في تاريخك فرصة للناس عشان تفتكرك وتدعيلك"

ويعد المخرج الكبير سمير سيف واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، وله أعمال شهيرة منها "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم، قدم العديد من الأفلام الهامة للزعيم عادل إمام منها "النمر والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".