محمد كيلاني يهنئ محمود العسيلي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان محمد كيلاني، صديقه الفنان محمود العسيلي بعيد ميلاده الـ37، الموافق اليوم 10 ديسمبر.

ونشر الكيلاني صورة تجمعه بالعسيلي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"كل سنة وإنت أجدع وأقرب أخ أمي وأبويا مجبهوش، فاكر الصورة دي لما كنا شغالين في فرحات".

وحرص الفنان محمود العسيلي على الرد على كيلاني:" بحبك يا محمد، ربنا يديك السعادة والصحة وراحة البال على قد جدعنتك ونيتك الحلوة، دا كلام بجد مش باسف".

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ويحتفل الفنان محمود العسيلي بعيد ميلاده الـ37، إذ إنه مواليد 10 ديسمبر عام 1982.

ويستعد "العسيلي" لإحياء حفل غنائي بالقاهرة، يوم 14 ديسمبر، في الجامعة الألمانية، بمشاركة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.