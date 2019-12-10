تلقينا الخبر ببالغ الآسى.. مهرجان الجونة ينعى سمير سيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الصحفة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائى، على نعي المخرج الكبير سمير سيف، الذى رحل عن عالمنا مساء أمس الإثنين عن عمر يناهز الـ 72 عام، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

ونشرت إدارة المهرجان صورة للمخرج الراحل، وعلقت: "تلقت إدارة مهرجان الجونة السينمائي ببالغ الأسى خبر وفاة المخرج الكبير سمير سيف إثر أزمة قلبية مفاجئة .. صنع المخرج الكبير منذ بدايته علامات لن تنسى في تاريخ السينما".

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وتابعت: "وتنوعت إبداعاته بين أنواع سينمائية كثيرة ما بين نوعه السينمائي المفضل سينما الحركة في أفلام مثل (دائرة الانتقام)، (المشبوه) وشمس الزناتي و بين الكوميديا في أعمال مثل (غريب في بيتي")و الأفلام الموسيقية مثل المتوحشة".

واختتمت: "أثر المخرج الراحل على أجيال سينمائية عديدة من المخرجين بأفلامه وبعمله كأستاذ بالمعهد العالي للسينما بثقافته الموسوعية وشغل لسنوات عديدة منصب رئيس المهرجان القومي للسينما".

المخرج سمير سيف، رحل عن عالمنا مساء أمس، إثر إصابته بأزمة قلبية، ومن المقرر تشييع جثمانه اليوم الثلاثاء في تمام الثانية مساء، من كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف بمصر الجديدة.