بالصور.. إدوارد بصحبة محمد رمضان في كواليس "البرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشر الفنان إدوارد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور بصحبة فريق عمل مسلسل "البرنس". وظهر إدوارد في الصور بصحبة محمد رمضان، والمخرج محمد سامي، والفنانة نجلاء بدر. وعلق: "إن شاء الله قريبا مسلسل البرنس رمضان 2020، مع النجم محمد رمضان، وإخراج المبدع محمد سامي"، وحازت الصور على إعجاب جمهور ومتابعي إدوارد. مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نجلاء بدر، روجينا، أحمد وفيق، إدوارد، عبدالرحمن أبو زهرة، صفاء الطوخي، أحمد زاهر، بدرية طلبة، وآخرون.

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