غدا.. سيد رجب وإلهام شاهين والشناوي في ندوة بدار الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء غد الأربعاء الموافق 11 ديسمبر، ندوة بعنوان "السينما والدراما في محاربة الإرهاب والتطرف". وتقام الندوة في تمام السابعة مساء، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية. وتستضيف الندوة الفنانة إلهام شاهين، الفنان سيد رجب، والناقد طارق الشناوي، ويديرها الإعلامي جمال الشاعر. وتتناول الندوة دور السينما والدراما التليفزيونية في التوعية ضد الإرهاب والأفكار المتطرفة، إلى جانب إلقاء الضوء على شخصيات مشرفة كنماذج وقدوة للنجاح كأحد أساليب إعادة تشكيل الوعي.

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