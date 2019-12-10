هيدي كرم عن سمير سيف: "أطيب قلب وأجمل ضحكة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، المخرج سمير سيف، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الإثنين، عن عمر يناهز 72 عاما.

وكتبت: "كان لي الشرف إني أشتغل مع المخرج الكبير المحترم سمير سيف في واحدة من أمتع المسلسلات اللي اشتغلت فيها ( ابن موت ) ضحكته ما بتغبش عن وشه، هدوءه ما بيفارقوش، حبه للفن وعشقه للممثل وغرامه باللي بيعمله باين في كل ملامحه".

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وتابعت: "أطيب قلب وأجمل ضحكة تقابلك وإنت داخل اللوكيشن على الصبح، تطمنك وتهديك لو متوتر أو قلقان، المخرج العظيم والإنسان الأعظم العاشق للفن في صمتٍ تام آلمه كثيراً بحبك جداً، هتوحشنا أوي".

المخرج سمير سيف، رحل عن عالمنا مساء أمس، إثر إصابته بأزمة قلبية، ومن المقرر تشييع جثمانه اليوم الثلاثاء في تمام الثانية مساء، من كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف بمصر الجديدة.