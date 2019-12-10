راندا البحيري تهنئ صناع فيلم "لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

حرصت الفنانة راندا البحيري، على تهنئة صناع فيلم "لص بغداد"، المقرر عرضه قريبا بدور العرض.

ونشرت "راندا" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، البوستر الدعائي للفيلم، وعلقت: "يارب تكسروا الدنيا، مبروك محمد إمام المحترم أبو قلب طيب، المتواضع المتربي اللي بموت فيه والله"".

وتابعت: "حبيبتي وعشرة عمري ياسمين رئيس، ألف مبروك يا غالية، أحمد العوضي يعني الرجولة والجدعنة والقلب الأبيض وكل حاجة حلوة في الدنيا غير إنه بجد بجد موهوب جدا، ربنا يكرمك يا صاحبي".

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وأضافت: "مبروك توتا حبيب قلبي من جوا، مبروك أمينة خليل و كل حد اشتغل في الفيلم، أما عن قدوتي واللي بحبه وبحترمه القدير فتحي عبدالوهاب ده ليه مكانة خاصهة في قلبي، بحبكم كلكم وأتمنى الفيلم يعجب كل مصر".

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، أحمد العوضي، محمد عبدالرحمن، ومن إخراج أحمد خالد موسى.