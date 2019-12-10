"في سلام الله".. شريف منير ينعى سمير سيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نعى الفنان شريف منير، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، المخرج الكبير سمير سيف، الذي وافته المنية مساء أمس الإثنين. ونشر "منير" صورة مجمعة لبوسترات لأشهر أعمال المخرج الراحل، أبرزها "الهلفوت"، "الغول"، "الراقصة والسياسي"، "النمر والأنثى". وعلق: "في سلام الله، وداعا المخرج الكبير سمير سيف". المخرج سمير سيف، رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 72 عاما، إثر إصابته بأزمة قلبية، ومن المقرر تشييع جثمانه اليوم في تمام الثانية مساء، من كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف بمصر الجديدة.

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