تراند اليوم : شاهد.. سعد لمجرد يسخر من السعوديين قبل حفله بالرياض



رفض الفنان المغربي الشهير سعد لمجرد، إلغاء حفله المقرر إحيائه في السعودية ضمن موسم الرياض، بسبب الانتقادات الحادة التي تعرض لها من سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين أطلقوا هاشتاجًا يطالب تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية بإلغاء حفل الفنان المغربي، بسبب الفضائح الأخلاقية التي لاحقته الفترة الأخيرة.

وقرر سعد لمجرد الرد بطريقته الخاصة على الحملة ضده في السعودية قبل حوالي 10 أيام، إقامة الحفل، حيث سخر الفنان المغربي من السعوديين بطريقة غير صريحة، وكتب عبر حسابه على "إنستجرام" تعليقًا على صورة بدى فيها مبتسمًا:« ضحك.. حيت يا إما غادي تعجبهم يا إنا غادي تفقصهم وفي جميع الحالات راك رابح».

التدوينة اعتبرها متابعوه سخرية وتقليل من السعوديين، وشنوا عليه هجومًا عنيفًا، مطالبينه بعدم الحضور للسعودية.