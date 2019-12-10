رئيس البيت الفني للمسرح ينعى المخرج الراحل سمير سيف

نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح، ببالغ الحزن و الأسى، المخرج الكبير الدكتور سمير سيف، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الإثنين، عن عمر ناهز الـ٧٢ عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية

مفاجئة.

يعد المخرج الراحل أحد عمالقة السينما المصرية والمؤثرين في تاريخها السينمائي والفني، الذي بنى بفنه وعي وفكر أجيال بأفلامه أو بتلامذته الذين درسوا فن السينما واتقنوه من خلاله.

جدير بالذكر أن المخرج سمير سيف بدأ حياته الفنية بإخراج فيلم "دائرة الانتقام" عام ١٩٧٦، ثم "قطة على نار" بعده بعام، وذلك مع البطل الشاب نور الشريف، وحقق بهما شهرة واسعة منذ البداية، واستمر في إخراج الأفلام الهادفة ذات المضمون، وقدم في عام ١٩٧٨ فيلم "إبليس في المدينة"، وبعده بعام قدم فيلم "المتوحشة".