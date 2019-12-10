بالصور.. الطوق والأسورة كامل العدد بأيام قرطاج المسرحية

أعرب الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، عن سعادته البالغة باستقبال الجمهور التونسي لعرض "الطوق والأسورة"، المشارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان أيام قرطاج المسرحية، المقام حاليًا بتونس، حيث امتلأت قاعة الفن الرابع عن آخرها أثناء تقديم العرض، وكانت تحية الجمهور لمبدعي العرض عقب انتهائه صورة مشرفة للمسرح المصري ككل.



يشار إلى أن "الطوق والاسورة"، إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، وهو مأخوذ عن رواية يحيى الطاهر عبدالله، وتدور أحداثه في صعيد مصر، حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية.



العرض بطولة فاطمة محمد على، محمود

الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل، سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبدالمنعم، دراماتورج سامح مهران، إخراج ناصر عبدالمنعم.

قُدم عرض "الطوق و الأسورة" مساء أمس الإثنين على قاعة الفن الرابع مرتين متتاليتين في تمام الثالثة والسابعة مساءً، أعقب العرض ندوة تطبيقية حلل فيها الناقد الكبير محمد الروبي العرض وعناصره المختلفة،

وتم فتح النقاش فيها بين الجمهور وصُناع العمل.



جدير بالذكر أن عرض "الطوق و الأسورة" قدم للمرة الأولى في الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 1996، وحصل مخرجها ناصر عبدالمنعم على جائزة أفضل إخراج في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهى الجائزة الأولى لمصر في المهرجان، وتمت إعادة إنتاج العرض في عام 2018 ضمن الاحتفال باليوبيل الفضي للمهرجان التجريبي.



شارك العرض ضمن العروض المتنافسة على جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي بمهرجان المسرح العربي، الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح في يناير 2019، وحصل العرض على جائزة أفضل عرض عربي، لتصبح أول جائزة لعرض مصري في المهرجان العربي، وتم عرضه بهذه المناسبة كعرض الافتتاح في أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات، كما شارك في شهر أغسطس الماضي بالمهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ١٢.