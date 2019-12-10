تراند اليوم : كواليس العنكبوت لأحمد السقا تشعل إنستجرام – شاهد

نشر الفنان أحمد السقا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام صوة جدية من كواليس فيلم “العنكبوت”

وظهر السقا من داخل سيارة أثناء تصوير أحد مشاهد الفيلم الأكشن

وعلق أحمد السقا على الصورة ” العنكبوت “.

ونالت الصورة إعجابا كبيرا من متابعى أحمد السقا وجاءت أبرز التعليقات: نجم الأكشن, الفيلم امتى يا سقا , وحشتناااا

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وكان قد انتهى الفنان أحمد السقا مؤخرًا، من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر، ويكمل تصوير المشاهد المتبقية له منه في القاهرة.

فيلم “العنكبوت”، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهو من بطولة منى زكى، وظافر العابدين محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.