تراند اليوم : صباح الورد.. علي ربيع بيصبح علي جمهوره من داخل سيارته -صورة

نشر الفنان على ربيع على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، صورة جديدة له من داخل سيارته وهو يلتقط صورة سيلفي.

ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معاها عدد كبير من جمهورة . وجاءت التعليقات كالآتي:

صبٱح الورد❤️❤️❤️

ابتسامه حلوه من شخص احلا

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انا بحبك قوووي❤️❤️

بموت فيك ي جدع والله????????????

كان الفنان على ربيع شارك مع نجوم “مسرح مصر” في فعاليات موسم الرياض، بتقديم عرض مسرحى خلال في الفترة من 24 أكتوبر وحتى 27 أكتوبر الماضي.

يذكر أن أحدث أعمال علي ربيع رمضان 2019 كان مسلسل “فكرة بمليون جنيه” مع صلاح عبد الله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف، وخالد عليش، وندي عادل، ومحمد ‏محمود ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي ‏عبد المقصودوشريف يسرى ومن إخراج وائل إحسان‎.‎