تراند اليوم : إستيفان روستي الجبل.. فقد طفليه وزوجته أُصيبت بالجنون

إشتهر بأدوار الشرير الظريف خفيف الدم، وهي البصمة التي ظل متفرداً بها ولم ينازعه عليها سوى القليلين، وإمتد مشواره لأكثر من أربعين عاماً نجح فيها أن يجمع الشر والكوميديا، وهو صاحب الأفيهات الشهيرة “نشنت يا فالح” و”في صحة المفاجآت” و”اشتغل يا حبيبي اشتغل” و”طب بعد أذنك اتحزم واجيلك”، وقال ل أم كلثوم في فيلم سلامة “أبوس القدم وأبدي الندم على غلطتي في حق الغنم”، وهي الجملة الأشهر في العمل

الميلاد والنشأة

في 16 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1891 ولد إستيفانو دي روستي في إيطاليا، لأم ايطالية وأب نمساوي، وكان والده يعمل سفيراً للنمسا في القاهرة، وقد إنفصل عن والدته ليعيش معها والتحق بمدرسة رأس الستين الإبتدائية، وعاش لفترة في شبرا وتخرج من مدرسة الخديوية

وقد تزوجت والدته مجدداً من رجل إيطالي، مما جعله يقرر أن يترك المنزل وهو في سن المراهقة، ووقتها التقى بعزيز عيد والذي وجده يجيد العديد من اللغات منها الفرنسية والإيطالية، فقدمه إلى فرقته ولكنه بعد فترة قرر أن يبحث عن والده فسافر إلى النمسا وفرنسا وألمانيا، كما إمتهن إستيفان روستي العديد من المهن منها بائع تين شوكي في إيطاليا كما عمل مترجماً أيضاً، قبل أن يتعرف على المخرج المصري محمد كريم، والذي كان يدرس الإخراج في ألمانيا وتعرّف أيضاً على سراج منير، والذي كان قد بدأ يدرس الفن بعد أن ترك الطب فقرر إستيفان روستي هو أيضاً أن يلتحق بمعهد التمثيل ليدرس دراسة أكاديمية، وبعد عودته إلى مصر تعرّف على المنتجة عزيزة أمير، والتي أسندت له مهمة إخراج فيلم “ليلى”

124 عملاً فنياً

مشوار فني ممتد قدم خلاله إستيفان روستي ما يقرب من 124 عملاً فنياً، بدأها في عام 1926 بالمشاركة التمثيلية في فيلم نداء الرب وكان قبلها قدم تجربة مسرحية بعنوان حب وفلوس وجواز، وشارك في أوبريت العشرة الطيبة على الأوبرا

في عام 1927 أخرج فيلم “ليلى”، وبعدها بعام قدم فيلم البحر بيضحك وفي عام 1931 قدم صاحب السعادة كشكش بيه وظل يقدم أدوار في أفلام مثل المعلم بحبح وعنتر أفندي والورشة والطريق المستقيم وانتصار الشباب وشادية الوادي

وقدّم إستيفان روستي مع أم كلثوم منيت شبابي وسلامة، ومع نجيب الريحاني فيلم سلامة في خير وسي عمر، ومع ليلى مراد أفلام عنبر وقلبي دليلي والهوى والشباب وغزل البنات

وفي الخمسينيات بدأ في الحصول على أدوار أكبر، وشارك في أفلام مثل فيروز هانم وليلة الحنة وامنت بالله وحلال عليك وابن ذوات والدنيا لما تضحك والستات ميعرفوش يكدبوا وحسن ومرقص وكوهين وكدبة أبريل وحب ودموع وعاشق الروح وزنوبة وسجين ابو زعبل وتمر حنة وأحبك يا حسن وحلاق السيدات والنصاب والحقيبة السوداء والنشال واخر شقاوة، وآخر أعماله كان فيلم حكاية نص الليل

الإخراج

الى جانب التمثيل فإستيفان روستي قدّم تجارب إخراجية في فيلم ليلى عام 1927، والبحر بيضحك ليه عام 1928، وعنتر أفندي عام 1935، والورشة عام 1940، وابن البلد عام 1942، وجمال ودلال عام 1945

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فقد توأمه وحرم من الأبوة

في بداياته التقى إستيفان روستي براقصة نمساوية أحبها، ولكنه فوجئ بأنها حبيبة والده فأضرب عن الزواج حتى وصل إلى السادسة والأربعين، فتعرف على إمرأة جميلة هي ماريانا الإيطالية فقرر أن يتزوجها ولكنهما عاشا مأساة فقد أنجبت زوجته طفلين توأم مات أحدهما بعد ولادته بأسبوع، والأخر بعد ثلاث سنوات، ليحرم من الأطفال وهو ما ترك في نفسه جرحاً كبيراً، خصوصاً أنه كان عاشقاً للأطفال

إشتهر بالوصفات الشعبية

رغم تقدم إستيفان روستي في السنن لكنه ظل محافظاً على صحت، وقد إشتهر بوصفاته الشعبية للأمراض، ولم يكن يثق في علاج الأطباء، وكان يحرص على المشي يوميا للحفاظ على صحته

حفل تأبين له قبل وفاته وشائعة تحولت إلى حقيقة

في عام 1964 إنتشرت شائعة وفاة إستيفان روستي، حتى أن نقابة المهن التمثيلية أقامت حفل تأبين له بعد تصديق الشائعة، خصوصاً أنه كان يزور أحد أقاربه في الإسكندرية، ولكنه جاء في منتصف الحفل ليفاجئ الموجودين بأنه لا يزال على قيد الحياة، فقامت ماري منيب ونجوى سالم وسعاد حسين بإطلاق الزغاريد فرحاً بأنه لا يزال حياً، ولكن يبدو أن الشائعة تحولت إلى حقيقة، فبعدها بأسابيع قليلة وفي 26 أيار/مايو في العام نفسه كان جالساً على أحد المقاهي يلعب الطاولة مع أصدقائه، وكان قد إنتهى من مشاهدة العرض الأول لفيلمه اخر شقاوة وشعر بالالام مفاجئة في قلبه ونقله أصدقاءه للمستشفى اليوناني، ليجد الأطباء إنسداد في شرايين القلب ونصحوا أصدقاءه بنقله لمنزله، ليفارق الحياه بعدها بساعة

وعند وفاته لم يكن في منزله سوى 7 جنيهات فقط وشيك بـ150 جنيهاً، كان الدفعة الأخيرة لفيلم حكاية نص الليل

زوجته أُصيبت بالجنون

أصيبت زوجته بالجنون بعد أسبوع من وفاته، خصوصاً أنها كانت قد مرت بإنهيارات عديدة في حياتها، ودفعت نقابة الممثلين نفقات سفرها إلى عائلتها في نابولي، لأنه لم يكن هناك من يرعاها في مصر بعد وفاته.