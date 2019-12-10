وفاة نجم الراب Juice Wrld عن عمر 21 عاما.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
توفى نجم الراب الأمريكى Juice Wrld، فى مطار ميدواى بمدينة شيكاغو الأمريكية، وذلك نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل المطار قبل استقلاله الطائرة.
ووفقا لموقع تي أم زد المعني بأحبار المشاهير، فإن نجم الراب صاحب الـ 21 عامًا، توفى داخل المطار بشكل مفاجئ، بعد احتفاله الأسبوع الماضى بعيد ميلاده وسط عدد من اصدقائه.
ومن المعروف أن Juice Wrld يدعى جراد أنتونتى هينجينز، وهو من مواليد عام 2 ديسمبر عام 1998، ويمتلك شعبية كبيرة منذ عرض أغنيته Lucid Dreams التى انضمت لقائمة أفضل 100 أغنية وحصدت المركز الثانى فى فترة قصيرة جدًا من عرضها.
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