صورة تثير الجدل تجمع ابنة عامر منيب ونجل أصالة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استطاعت مريم منيب ابنة الفنان الراحل عامر منيب أن تحقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية بعد طرح أغنيتها الأولى.

خالد الذهبي نشر صورة له مع مريم منيب من خلال حسابه الشخصي على موقع «انستجرام»، وظهر فيها وهو يحتضنها، مما جعل الجمهور يتساءل عن طبيعة علاقتهما.

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نجل أصالة كتب معلقا: «أنا فخور بك جدا، أنت لا تملكين فكرة كم أنك تلهمين الكثير منا»، وأثارت الصورة الجدل بين متابعي الذهبي.

عامر منيب ممثل ومطرب مصري من مواليد سبتمبر عام 1963، قدم عدد كبير من الأغنيات الناجحة، ومن ألبوماته: «أول حب، وياك، يا قلبي»، ومن أفلامه: «كامل الأوصاف، الغواص».

عامر منيب له 3 أولاد وهم مريم، زينة، ونور، وتحرص كل واحدة منهن على نشر صور لها مع والدها من حين إلى آخر عبر حسابها الخاص.

الفنان الراحل هو حفيد الفنانة الكوميدية الراحلة ماري منيب، وعرف وسط جمهوره والوسط الفني كله بطيبته وكرمه وأخلاقه الحميدة، ورحل بعد معاناة مع السرطان في 26 نوفمبر عام 2011، وشكلت وفاته صدمة لكل محبيه.