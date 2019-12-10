حمادة هلال يتألق في حفل جامعة المنصورة.. وتكريم خاص لمي سليم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

في واحدة من أقوى الحفلات الجماهيرية لهذا العام، أحيا النجم حمادة هلال حفل جامعة المنصورة، وسط حضور الآلاف من الطلاب داخل الملعب الخاص بالجامعة.

حمادة صعد إلى مسرح الحفل علي أغنيه “بحبك آخر حاجه”، وسط صيحات وتصفيق الطلاب، مرددين أغانيه، ثم قام بغناء العديد من أشهر أغانيه، وسط أجواء من التفاعل والرقص بين الطلاب.

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وتميز الحفل بالتنظيم الجيد لهارموني ميرا أمير، وbetterevent&media سامح مراد، ومصطفي مرتضى، وقام حمادة بشكرهم في نهاية الحفل علي مجهودهم المميز.

وتخلل الحفل أيضا العديد من المفاجآت من ضمنها حضور الفنانة مي سليم وتكريمها علي دورها في مسلسل “حواديت الشانزلزيه”، وبمجرد صعودها إلى مسرح الحفل قام الجميع بالتفاعل معها، وسط أجواء من الفرح والبهجه.

كما تم تكريم كل من نجم ستار أكاديمي “محمد سراج”، والمطرب الشاب “عماد كمال”، علي جميع أغانيه، ومنها تتر مسلسلي “الواد السيد الشحات”، وتتر مسلسل “الوصية”، وقامو بالتقاط الصور التذكارية مع العديد من محبيهم من الطلاب.