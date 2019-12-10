ماذا وجدت أيتن عامر في محفظة والدها الراحل؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم تتوقع الفنانة المصرية أيتن عامر أن يكون هناك متعلقات خاصة بها موجودة في محفظة والدها الذي رحل منذ سنوات.

أيتن كشفت عن صورة جديدة من طفولتها تراها للمرة الأولى، حيث قالت إن شقيقتها داليا عثرت عليها في محفظة والدها.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها في الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت: «داليا أختى لسة بعتالي الصورة دي حالاً و بتقولي إنها كانت في محفظة بابا الله يرحمة، الفكرة إنى أول مرة أشوف الصورة دى أصلا، الله يرحمك يا بابا ويغفرلك».

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جمهور الفنانة أيتن عامر أشاد بجمالها في الطفولة، وشاركها في الدعاء لوالدها الراحل من خلال عدد من التعليقات.

يذكر أن أيتن عامر شاركت خلال شهر رمضان الماضي، في بطولة مسلسل “ابن أصول”، مع حمادة ‏هلال، ‏سوزان نجم الدين، محمد ‏نجاتي، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، أحمد حلاوة، أحمد كرارة، حمزة ‏العيلي، ‏وتأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد ‏بكير، ومن إنتاج سينرجي.

كما ظهرت في نفس الموسم، من خلال مسلسل “شقة فيصل” الذي بدأ تصويره قبل أكثر من 3 سنوات ثم توقف تصويره لبعض الوقت دون إعلان السبب، ثم عاد التصوير وبدأ الحديث عن عرضه خارج السباق الرمضاني عام 2018، ثم تأجل مجددا إلى أن تحدد الموعد النهائي لعرضه.

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