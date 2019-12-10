رامي إمام ناعيا سمير سيف: وداعا صانع أحب أفلام والدي إلى قلبي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
نعى المخرج المصري رامي إمام المخرج الراحل سمير سيف، والي رحل عن عالمنا يوم، الاثنين، 9 ديسمبر، بعد تعرضة لأزمة قلبية مفاجئة.
رامي نشر صورة، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام” جمع فيها بين المخرج الراحل وبين صورة والده الفنان عادل إمام والفنانة سعاد حسني، ضمن أحد مشاهد فيلم “المشبوه”.
ونعى المخرج الراحل، واصفا غياه بأنه صانع أحب أفلام والده إلى قلبه، حيث قال: “وداعا الأستاذ المخرج الكبير سمير سيف، وداعًا صانع أحب وأقرب أفلام والدي إلى قلبي، المشبوه، رحل الموسوعة، العبقري، المدرسة، المتنوع، المتميز، الفيلسوف الدكتور، والأستاذ”.
وكان المخرج المصري سمير سيف قد رحل عن عمر 72 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، ومن المقرر أن يقام القداس الجنائزي على جثمان المخرج الراحل، الثلاثاء 10 ديسمبر، في تمام الساعة الثانية ظهرًا في كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف.
والمخرج سمير سيف واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، وله أعمال شهيرة منها “المشبوه”، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم، قدم العديد من الأفلام الهامة لعادل إمام منها “النمر والأنثى”، و”الهلفوت”، و”احترس من الخط”، و”شمس الزناتى”.
كما تعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم “سوق المتعة”، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم “معالى الوزير”، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى “غريب فى بيتى” و”عيش الغراب”.
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