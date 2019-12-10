أول تعليق لنجلاء بدر على أنباء طلاقها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشرت عدد من الأخبار مؤخرا حول طلاق الفنانة المصرية نجلاء بدر من زوجها رجل الأعمال محمد عفيفي.

نجلاء لم تحرص على نفي هذه الشائعة في وقتها، ولكن في لقاء لها مع «عرب وود» وتلقت سؤال حول علاقتها بزوجها نفت ما نشر بشأن طلاقها، وأكدت أن علاقتهما مستقرة.

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الفنانة المصرية قالت غن عدم ظهورها مع زوجها لا يعني انفصالهما، لافتة إلى أنها تعمدت عدم الرد، وعدم نشر صورة تجمعهما حتى لا تسير وراء الشائعات، ولأنها تؤمن أن علاقتها بزوجها خاصة جدًا.

نجلاء بدر تزوجت من محمد عفيفي في عام 2016، واكتفت الفنانة بعقد قران بسيط حضره عدد كبير من نجوم الفن.

نجلاء تحدثت عن قصة حبهما وقالت: « التعارف بيننا كان غريباً، فلم أكن أعرف زوجي أبداً، ومنذ ثلاث سنوات تقريباً تقابلنا بالصدفة عند أحد أصدقائنا المشتركين، وفوجئت به «يعاكسني» فتجاهلته تماماً وقتذاك، وبعدها بفترة طويلة تقابلنا ثانيةً وبالطريقة نفسها في حفلة زفاف أحد أصدقائنا، وكان هذا اللقاء سبب تقاربنا، لأنه طلب مني رقم هاتفي المحمول، وبدأنا التحدث معاً بشكل متواصل، حتى تطورت العلاقة بيننا، ومن الأشياء الغريبة أيضاً أننا طوال تلك الفترة لم نلتقِ إلا ست مرات، لأنني كنت مشغولة طوال الوقت بتصوير أعمالي الفنية».