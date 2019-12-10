إعلامية كويتية تتنبأ بطلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. ما السبب؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، بعد تصريحاتها الأخيرة في حفلها بموسم الرياض، والذي وصفت خلاله منتقداتها بأنهن “عوانس”.

الإعلامية الكويتية قالت: “شيرين عبدالوهاب ربنا منحها موهبة أكبر من مساحة الاتحاد السوفيتي وعقل لا يساوي بصلة”، مؤكدة أن الهجوم عليها هي من تتسبب فيه وليست ضحية كما تدعي.

أما عن وصفها لمنتقداتها بالعوانس، قالت: “انتي متزوجة منذ سنة ونصف فقط وتتصوري أن الله عطاكي شيئ ما عطاه لغيرك، لأ نستنى سنتين إذا حسام حبيب ما تركك أكون لا أفهم شيء، ما شفت زواجة بين الفنانين استمرت”.

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وسخرت من شكل شيرين، قائلة: “أنتي أصلا مو حلوة، أنتي شكلك فلبيني، وتأتين في ذيل قائمة الفنانات الجميلات، اللي يجرح لازم يتجرح”.

وكانت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب قد اثارت حالة جدل جديدة بتصريحها حول الهاشتاج الذي انتشر عنها تحت عنوان “أخرسي يا شيرين”، وعلقت عليه قائلة: “المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج علشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة، طب الرجالة دول عسل وسكر، مش عارفة إيه اللي مزعلهم في كدا أكيد دول شوية عوانس”.