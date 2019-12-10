رجاء الجداوي تعود لمجال الأزياء مع هاني البحيري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد سنوات طويلة من اعتزالها عروض الأزياء، قررت الفنانة المصرية رجاء الجداوي العودة لمجال الأزياء مجددا، ولكن من بوابة التصميم.

مصمم الأزياء هاني البحيري كشف أن الفنانة رجاء الجداوي شاركت بتصميم 5 فساتين في مجموعته الجديدة لعام 2020،، لافتا إلا أن رجاء اتخذت هذه الخطوة لرغبتها أن تحافظ السيدات على جمالهن، خاصة بعد إتمامهن عامهن الـ40، حيث أنهن يشعرن بعد هذا السن أنهن كبرن ولا يصح لهن ارتداء ملابس أنيقة وملونة.

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ومن جانبها، قالت الفنانة المصرية، في المؤتمر الصحفي الذي عقده هاني البحيري للإعلان عن مجموعته الجديدة: “أريد كل السيدات الظهور أنيقات حتى يبلغن عامهن الـ90، نحن نستحق ذلك، ومجموعة الأزياء التي صممتها ونفذها هاني البحيري تناسب الكبيرات في السن”.

وقد شهد المؤتمر حضور مصفف الشعر محمد الصغير، وعادل سالم صاحب شركة سالم للأقمشة، والإعلامية سهير جودة، والاستايلست جيسي ناصف، ودكتور محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس باتحاد الصناعة، وعايدة زايد مدير مركز التصميمات بوزارة الصناعة.

ورجاء الجداوي عارضة أزياء وممثلة مصرية، هي ابنة اخت الفنانة والراقصة تحية كاريوكا، تم اختيارها لتكون أشهر عارضه أزياء بعد فوزها كملكه جمال القطر المصري في عام 1958، وفي نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.