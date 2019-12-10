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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
بعد فترة قصيرة من شفائها من مرضها، عادت الإعلامية الكويتية فجر السعيد لمهاجمة الفنانة السورية أصالة، بسبب حصولها على الجنسية البحرينية.
فجر هاجمت أصالة بتعليق ساخر، حيث كتبت: “أصالة باركت للبحرين وإلا نست إنها بحرينية، دخلت حساب أصالة ولقيتها مو مباركة للبحرين الفوز بكأس الخليج هذا عيب، التجنيس العشوائي”.
وأضافت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “اللي يمون على أصالة يقولها لحقي روحك ونزلي فيديو باركي للبحرين الفوز بالكأس قبل لا يسحبون الجنسية”.
وكانت الاعلامية الكويتية فجر السعيد قد تعرضت مؤخرا لأزمة صحية شديدة أثناء إجرائها عملية جراحية، وهو ما استدعى سفرها للعلاج بالخارج.
يذكر أن الإعلامية فجر السعيد كانت قد هاجمت أصالة منذ فترة، بعد تعبيرها عن رغبتها في الحصول على الجنسية المصرية، فردت أصالة عليها بقولها إنها لا تحب مشاهدتها، وغير مهتمة بالرد عليها، وأضافت: “في شخصيات بيتمسحوا في المشاهير، من أجل الشهرة اللي بيعملوه مش مهم والأشياء دي مش مهمة”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شفائها.. فجر السعيد تعود لمهاجمة أصالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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