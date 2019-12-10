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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أثارت الفنانة المصرية نيللي كريم حالة من القلق بين جمهورها بعدما نشرت صور لها من داخل المستشفى، وكشفت عن إجرائها لعملية جراحية دقيقة في الوجه لاستئصال ورم حميد، في الولايات المتحدة الأمريكية.
نيللي كشفت المزيد من التفاصيل عن عمليتها الجراحية، حيث أكدت أنها كانت صعبة وخطيرة، وكان من المحتمل أن تصاب بعد العملية بالشلل، أو تشفى إذا نجحت الجراحة.
وأضافت، في مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء dmc”، أن الطبيب سألها بعد إفاقتها من التخدير إن كانت قادرة على الضحك، حيث أن ذلك يعتبر دليلا على نجاح العملية، فاطمأنت عندما تمكنت من الضحك.
وكانت الفنانة نيللي كريم قد شاركت جمهورها في صور لها من داخل مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية، ووجهت الشكر لفريق الأطباء القائم على معالجتها، واكدت أنهم أنقذوا حياتها.
وفي أول ظهور لها بعد عودتها لمصر، شاركت الفنانة المصري في حفل العشاء الذي نظمه عمرو منسي، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن.
نيللي، نشرت مجموعة صور لها برفقة عدد من النجوم والنجمات عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها مع يسرا، وليلى علوي، وإلهام شاهين، وعمرو يوسف، ودينا الشربيني، وبسمة، وبشرى، وأحمد داود، ونجلاء بدر، وإنجي المقدم، وتامر حبيب، وناردين فرج، وبوسي شلبي.
كانت هذه تفاصيل خبر كادت أن تصاب بالشلل.. نيللي كريم تكشف تفاصيل عمليتها الجراحية الخطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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