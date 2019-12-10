كادت أن تصاب بالشلل.. نيللي كريم تكشف تفاصيل عمليتها الجراحية الخطيرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية نيللي كريم حالة من القلق بين جمهورها بعدما نشرت صور لها من داخل المستشفى، وكشفت عن إجرائها لعملية جراحية دقيقة في الوجه لاستئصال ورم حميد، في الولايات المتحدة الأمريكية.

نيللي كشفت المزيد من التفاصيل عن عمليتها الجراحية، حيث أكدت أنها كانت صعبة وخطيرة، وكان من المحتمل أن تصاب بعد العملية بالشلل، أو تشفى إذا نجحت الجراحة.

وأضافت، في مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء dmc”، أن الطبيب سألها بعد إفاقتها من التخدير إن كانت قادرة على الضحك، حيث أن ذلك يعتبر دليلا على نجاح العملية، فاطمأنت عندما تمكنت من الضحك.

Advertisements

وكانت الفنانة نيللي كريم قد شاركت جمهورها في صور لها من داخل مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية، ووجهت الشكر لفريق الأطباء القائم على معالجتها، واكدت أنهم أنقذوا حياتها.

وفي أول ظهور لها بعد عودتها لمصر، شاركت الفنانة المصري في حفل العشاء الذي نظمه عمرو منسي، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن.

نيللي، نشرت مجموعة صور لها برفقة عدد من النجوم والنجمات عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها مع يسرا، وليلى علوي، وإلهام شاهين، وعمرو يوسف، ودينا الشربيني، وبسمة، وبشرى، وأحمد داود، ونجلاء بدر، وإنجي المقدم، وتامر حبيب، وناردين فرج، وبوسي شلبي.