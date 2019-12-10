رقص مايا دياب وسعد الصغير في الشارع يثير غضب السعوديين.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب غضب الكثير من النشطاء السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو لها، ظهرت فيه ترقص مع الفنان المصري الشعبي سعد الصغير في أحد مقاهي الرياض.

مايا تتواجد في السعودية حالياً، حيث تشارك في العرض المسرحي «لوكاندة الأوباش» ضمن فعاليات موسم الرياض، ويبدو أنها كانت في سهرة مع فريق عمل المسرحية في أحد المقاهي، إلا أنها تفاعلت مع أجواء السهرة بالرقص مع المطرب الشعبي، وقام عدد كبير من رواد المقهى بنشر لقطات راقصة للفنانة التي بدت مرتدية فستان مثير.

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عدد كبير من النشطاء السعوديين شنّوا حملة انتقادات واسعة، وصلت لحد المطالبة بترحيل الفنانة لما رأوا من تصرف لا يتناسب مع عادات وتقاليد الشعب السعودي، ويتنافى مع قانون الذوق العام هناك.

يُذكر أن مسرحية «لوكاندة الأوباش»، من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي، ويشارك مايا بطولتها، ماجد المصري، وإيمان العاصي، وحسن الرداد، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير.