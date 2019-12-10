ميريهان حسين تطعن على الحكم بحبسها رغم تنفيذها العقوبة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

على الرغم من تنفيذها العقوبة، تقدمت الفنانة المصرية ميريهان حسين بطعن على حكم حبسها أسبوعين، أمام محكمة النقض، وذلك في اتهامها بالاعتداء على موظف عام بالسب والضرب.

وكانت محكمة جنح مستأنف الهرم قد قضت في 19 يناير الماضي، بحبس الفنانة ميريهان حسين، أسبوعين، وذلك بعد تقدمها باستئناف على حكم حبسها سنتين ونصف، وكفالة 30 ألف جنيه، في اتهامها بالقيادة تحت تأثير سُكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته في كمين الهرم.

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وبالرغم من أن ميريهان نفذت العقوبة وتم حبسها لمدة إسبوعين، إلا أنها تقدمت بطعن لترد حقها الأدبي، كما أنه في حالة أن قضت محكمة النقض لصالحها بالبراءة، سيكون من حقها محو الحكم من صحيفة حالتها الجنائية.

وتعود القضية إلى اتهام الفنانة المصرية مريهان حسين بالقيادة تحت تأثير مسكر، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، كما تم اتهام ضابطى قسم الهرم بالتعدى على الفنانة وسبها وقذفها، وحكم على ميريهان بالسجن لمدة أسبوعين، ونفذت الفنانة الحكم.