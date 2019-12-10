تأجيل معارضة سمية الخشاب على الحكم بحبسها في قضيتها مع أحمد سعد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت محكمة جنح الدقي تأجيل المعارضة المقدمة من الفنانة المصرية سمية الخشاب، على حكم حبسها 3 سنوات، لجلسة 21 ديسمبر الجاري، وذلك في قضية “شيك بدون رصيد” لصالح طليقها الفنان أحمد سعد.

وكانت محكمة جنح الدقي قد قضت غيابيا بحبس سمية الخشاب لمدة 3 سنوات، في جنحة شيك بدون رصيد، والتي أقامها ضدها أحمد سعد، وقررت المحكمة إلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، فتقدمت الفنانة بمعارضة على الحكم.

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يذكر أن الفنانة سمية الخشاب كانت قد علقت على الحكم الصادر ضدها بالحبس 3 سنوات، وقالت إنها لن تترك حقها أبدًا، وأنها تسامحت كثيرًا في حقها، ولكنها لن تتهاون بعد الآن، وستحصل على كل حقوقها وبالقانون.

وأضافت أن أحمد سعد اتفق معها على أن تتنازل عن مؤخر الصداق وعن نفقتها نظرا لعدم قدرته على دفعها، وبناء عليه كان الاتفاق على أن تتنازل عن المؤخر والنفقة، وألا يصرف الشيك إلا بعد إمضاء عقود التنازل، ونظرا لسفرها المفاجئ طلبت منه الانتظار لحين عودتها وإمضاء عقود التنازل وقيامه بصرف الشيك، إلا أنه استغل غيابها ليحصل على حكم غيابى رغم اتفاقها معه، وهو ما تسبب فى عدم ذهاب محاميها للجلسة، وبالتالى حصل على الحكم.