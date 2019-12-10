أحلام تكشف لأول مرة عن موهبة أبنائها الفنية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام لأول مرة عن موهبة أبنائها الفنية، حيث أكدت أن أبنائها الثلاثة “فاهد وفاطمة ولولوة” يتمتعون بمواهب في مجال الموسيقى والغناء.

الفنانة الإماراتية قالت إن ابنها فاهد محترف في العزف على آلة العود، كما أنه مطرب جيد، أما ابنتها فاطمة أكدت أنها تمتع بصوت جميل، وتدرس حاليا آلة الكمان.

أحلام أضافت أن ابنتيها “فاطمة ولولوة” تدرسان العزف على آلة البيانو في أكاديمية موسيقية، كما أنهن يعزفن على البيانو في المنزل طوال الوقت.

Advertisements

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد فوجئت مؤخرا، أثناء إحيائها حفل غنائي كبير في عمان على مسرح دار الأوبرا السلطانية في مسقط، بدخول ابنها “فاهد” على المسرح.

نجل الفنانة الإماراتية فاجئها بوجوده على المسرح بعد انتهائها من وصلتها الغنائية، فقامت أحلام باحتضانه وتقبيله، كما قام ابنها بتقبيل رأسها، وسط تصفيق حار من الحضور.

يذكر أن الفنانة الإماراتية أحلام متزوجة من بطل الراليات القطري مبارك الهاجري، ولديها منه ثلاثة أبناء هم: “فاهد، وفاطمة، ولولوة”.