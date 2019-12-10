العرض الخاص لفيلم «استدعاء ولي عمرو».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم العرض الخاص لفيلم “استدعاء ولي عمرو”، مساء الإثنين 9 ديسمبر، وذلك في إحدى دور العرض السينمائية بالمنيل.

وقد تغيبت بطلة الفيلم الفنانة حورية فرغلي عن الحضور، فيما حضر عدد كبير من نجوم الفن، منهم محمد عز، محمد لطفي، سماح أنور، مها أحمد، صبري فواز، والسيناريست محمد سمير مبروك، والمخرج أحمد البدري.

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وفيلم “استدعاء ولي عمرو” من بطولة حورية فرغلي، ومحمد عز، وصبرى فواز، ومحمد لطفي، وسماح أنور، ومحمد يونس، وإيمان السيد، ومي كساب، والوجوه الجديدة محمد الألفي وأحمد محي، ويظهر عدد من ضيوف الشرف وهم: انتصار، وأماني كمال، وعمر زهران، وصبري عبد المنعم، وكلوديا حنا، والفيلم من إنتاج شركة الفارس، وتأليف محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري.

وتدور أحداث الفيلم حول طفل اسمه عمرو، تقوم ناظرة المدرسة باستدعاء ولي أمره بسبب المشاكل التي يتسبب فيها، ومن ناحية أخرى يعاني والده راغب من مشاكل مع والدته سارة، التي طلبت منه استعادة ذكريات حبهم عن طريق تجميع طلاب فصلهم في مرحلة الثانوية العامة.