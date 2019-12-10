أركان بتككيا يشتري فيلا لوالدته المصابة بألزهايمر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يحاول النجم التركي أركان بتككيا الشهير بـ«القبطان علي» أن يكون ابناً باراً بوالديه قدر الإمكان، وذلك بالرغم من انشغاله بأعماله الفنية.

أركان وبعد إصابة والدته شريفة بالزهايمر، يحاول تمضية وقت أطول معها ومع والده أكين الذي يعاني من مرض الخرف أيضاً، حيث اشترى لهما فيلا جديدة في منطقة ألتينولوك الراقية، وبصل سعرها إلى مليون ونصف ليرة تركية، كما وظف ممرضتين للتفرغ للعناية بوالديه.

نجم «على مر الزمان» يحاول تقسيم وقته بين زوجته وابنه الوحيد، وعمله، في الوقت الذي يحرص فيه على تمضية نهاية الأسبوع مع والديه، وقد نجحت عدسات المصورين في رصد النجم التركي خلال نزهة خاصة جمعته بوالدته، وهي اللقطات الدافئة التي عكست احتواء النجم التركي لوالدته، وتبادلها فانز أركان، مثنيين على حُسن معاملته لوالديه.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «الغنيمة» آخر ما عُرض لأركان بتككيا، وقد شارك في بطولته أمام الفنانة التركية دنيز جكير.