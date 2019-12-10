حلا شيحة تحدث ضجة بقصة الحب الجديدة التي تعيشها

متابعة بتجـــــــــــرد: ترددت أخبار في الفترة أخيرة تؤكد أن النجمة حلا شيحة تعيش قصة حب مع رجل أعمال شهير، يمتلك العديد من المشروعات العقارية في مصر داخل القاهرة وخارجها، ويعد من أهم المطورين العقاريين.

قصة الحب التي اشتعلت هذه الأيام بدأت منذ شهور تقريبًا أو أقل- بحسب مصادر صحافية، حينما شوهدا أكثر من مرة داخل مطعم فندق شهير. وذكرت المصادر أن رجل الأعمال، أهدى حلا شيحة فيلا فخمة داخل الـ”كومباوند” الخاص به.

من ناحية أخرى، أعلنت الفنانة حلا شيحة خوضها أول أفلامها السينمائية بعد عودتها إلى الفن بمشاركة النجم المصري تامر حسني في فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم “مش أنا”، وكانت قد خاضت رمضان الماضي أول أعمالها الدرامية بعد عودتها للفن مع النجم محمد رمضان في مسلسل “زلزال”.