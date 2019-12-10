خالد النبوي يودع "ممالك النار": إني راحل ومصر باقية

حقق الفنان خالد النبوي نجاحا لافتا من خلال شخصية "طومان باي" التي قدمها في مسلسل "ممالك النار" بأدائه الراقي وأسلوبه الدقيق في تقمص الشخصية، وقد حرك مشاعر كل محبيه بعدما أدى مشهد إعدامه في الحلقة الأخيرة من المسلسل التي عرضت يوم الإثنين.



وعقب انتهاء عرض المسلسل، نشر خالد النبوي عبر حسابه الشخصي على "أنستقرام" صورة له من الحلقة الأخيرة، كتب إلى جوارها: "إني راحل ومصر باقية"، وهي الجملة نفسها التي قالها على لسان شخصية طومان باي قبل إعدامه على يد العثماني سليم الأول.





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وقد تفاعل عدد كبير من المتابعين للمسلسل مع ما كتبه خالد النبوي، وأشادوا بأدائه من خلال تعليقاتهم، ومنها: "أبدعت يا خالد وأبهرتنا، وسوف نفتقد طومان باي"، و"أنا بكيت من المشهد وزعلت جدا إن الظلم هو اللي انتصر، ده شيء مخيف"، و"أداء خالد النبوي رهيب"، و"إيه العظمة دي؟! وجعت قلوبنا"، و"مسلسل عظيم بجد، العمل كله رائع".

وبلغت حلقات مسلسل "ممالك النار" 14 حلقة فقط، وشارك في بطولته نخبة من نجوم التمثيل في عالمنا العربي، مثل خالد النبوي، رشيد عساف، محمود نصر، سهير بن عمارة، محمد جمعة ورامز أسود.

والمسلسل هو الإنتاج الأول لشركة "جينو ميديا"، بميزانية بلغت 40 مليون دولار، وتم تصويره في تونس.

والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج البريطاني بيتر ويبر، وتدور أحداثه حول الصراع العثماني والمماليك، وكيف ارتكب العثمانيون مجازر دموية في مصر والشام.



