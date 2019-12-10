5 نجوم يكشفون عن أمراضهم الخطيرة منهم نيللي كريم تستئصل ورم حميد في الوجه

تعرض عدد من نجوم التمثيل والإعلام خلال الأيام الماضية لوعكات صحية شديدة أصابت جمهورهم ومتابعيهم بالقلق ومن أبرزهم شريف مدكور والذي أعلن عن إصابته بفيروس في الدم، وذلك بعد شهور من إصابته بالسرطان. وقال من خلال مقطع فيديو عبر حسابه على الفيسبوك: "أي حد بياخد كيماوي مناعته بتقل، دي حاجة معروفة، أنا كابرت شوية وبقيت أنزل ‏الشغل واعافر واشتغل زي ما أنا، وأنزل وأخرج وأسوق العربية وأعمل كل حاجة، في بعض الإرشادات اللي كانت متقالالي وأنا ‏معملتهاش، إن أنا الناس اللي كانت بتسلم عليا كنت بسلم عليهم وببوسهم، فأنا جالي فيروس بقالي خمس أسابيع الفيروس ده بيبقى في الدم ‏وموجود عند كل الناس بس بيبقى بنسب قليلة".‏

وأضاف: "أنا طلع عندي لغاية 900 وده أدى إن درجة ‏حرارتي بقالي خمس أسابيع واصلة لـ 39 ونص، هو مالوش علاج غير إن الجسم يحاول يتخلص منه، وده اللي بيحصل لكن أنا عندي أنيميا ‏بسبب الكيماوي والمناعة قلت عندي وده طبيعي جدا لأي حد بياخد كيماوي".‏اما الشيف علاء الشربيني فخضع مؤخرًا لجراحة دقيقة في الساقين بعد إصابته بإنسداد في الشرايين ومازال يخضع للعلاج، وقد أكدت زوجته أن حالته الصحية مستقرة.

وكشفت الفنانة نيللي كريم عن خضوعها لاستئصال ورم حميد في الوجه، وأكدت أن العملية تمت بكل نجاح. وقد احتفل عدد من النجوم بشفائها بحفل مؤخرًا ومنهم يسرا وأحمد داود ودينا الشربيني ونجلاء بدر. أما محمد فؤاد فنقل إلى أحد المستشفيات في القاهرة بعد إصابته بإرتفاع حاد في ضغط الدم ولم يغادر المستشفى إلا بعد تعافيه.

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن خضوعها لعملية جراحية لاستئصال المرارة، مؤكدة أن حالتها الصحية تحسنت بشكل كبير.

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