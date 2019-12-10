شكرا لقرائتكم خبر عن المصريان رامي مالك ورامي يوسف مرشحان لـ جائزة أفضل ممثل بالجولدن جلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قائمة المرشحين لـ جوائز الـ جولدن جلوب في دورته الـ 77، عن ترشيح النجم المصري العالمى رامي مالك لجائزة أفضل ممثل درامي، أمام الممثل المصرى العالمى الصاعد رامي يوسف الذى رشح لـ جائزة أفضل ممثل كوميدى.

ورشح مالك للجائزة عن دوره " إليوت أندرسون " في المسلسل الشهير Mr Robot، ويذكر أن مالك قد فاز بجائزة الجولدن جلوب، والأوسكار والـ BAFTA العام الماضي كـ أفضل ممثل سينمائي عن دوره في فيلم bohemian rhapsody.

وفي عام 2016، حصل مالك البالغ من العمر 38 عامًا، أول جائزة جولدن جلوب وإيمي، عن دوره " إليوت أندرسون " في المسلسل الشهير Mr Robot.

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أما عن الممثل المصري العالمى الصاعد رامي يوسف، قـ تم ترشيحه لـ جائزة أفضل ممثل كوميدى عن دوره في المسلسل الأمريكي الكوميدى "Ramy"، ويعد المسلسل من فئة الـ Stand Up Comedy، ويعرض على شبكة Hulu، وطرح منه موسم واحد، تكون من 10 حلقات.

ويذكرأن يوسف، البالغ من العمر 28 عامًا، هو مؤلف مسلسل Ramy، والمنتج التنفيذي، بالإضافة إلى أنه بطل الرواية، ويدورالمسلسل حول طفولة يوسف، ويتحدث عن شاب مصري أمريكي يكتشف هويته كجيل أمريكي ثانٍ.

كما يكشف مسلسل Ramy، عن الطفل الذى ولد بالولايات المتحدة لأبوين مصريين، وبالتالي يتناول عددًا من القضايا الاجتماعية والثقافية والدينية، كما إنه يرى أن السفر إلى القاهرة، مصر جزء من رحلته.

ومن المقرر أن يقام حفل الـ جولدن جلوب في 5 يناير من العام المقبل 2020.