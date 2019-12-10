شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكي عن سمير سيف: "في ناس عمرها ما هتتنسى و كتبت اسمها في قلوبنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة منى زكي، المخرج الراحل سمير سيف، الذى توفى أمس الاثنين، بعد صراع قصير مع المرض، عبر حسابها على إنستجرام. وكتبت منى، قائلة:" في ناس عمرها ما هتتنسي، كتبت اسمها في قلوبنا، أستاذ سمير سيف من الناس دي ربنا يرحمك يا أستاذ سميرويخللي كل فيلم عملته في تاريخك فرصة للناس عشان تفتكرك وتدعيلك" وتُشيع أسرة المخرج الكبيرالراحل سمير سيف جثمانه من كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف بمصرالجديدة، اليوم الثلاثاء، الساعة 2 ظهرا، وتتلقى أسرة الراحل العزاء فى فقيدهم غدا الأربعاء بكنيسة مارمرقس بمصرالجديدة فى الـ 6 مساء.

منى زكى

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